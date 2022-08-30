Seferovic'ten Okan Buruk'a: Size değil kendime kızdım

Galatasaray'da, Trabzonspor maçında oyundan alındıktan sonra tepki gösteren Haris Seferovic ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Trabzonspor maçında oyundan alındıktan sonra tepki gösteren Haris Seferovic, konuyla ilgili konuştu.

Soyunma odasında durumu hocası Okan Buruk'a izah eden İsviçreli golcü, flaş sözler kullandı.

Kendisini izah etti

30 yaşındaki tecrübeli golcü, "Tepkim size değil. Fırsatları değerlendiremediğim için kendime kızdım." yorumunu yaptı.



Bu sezon 4 maçta 323 dakika sahada kalan Seferovic, henüz gol sevinci yaşayamadı.



