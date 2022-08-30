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    Seferovic'ten Okan Buruk'a: Size değil kendime kızdım

    Galatasaray'da, Trabzonspor maçında oyundan alındıktan sonra tepki gösteren Haris Seferovic ile ilgili gerçek ortaya çıktı.
    • 30.08.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 13:23
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    Seferovic'ten Okan Buruk'a: Size değil kendime kızdım

    Trabzonspor maçında oyundan alındıktan sonra tepki gösteren Haris Seferovic, konuyla ilgili konuştu.

    Soyunma odasında durumu hocası Okan Buruk'a izah eden İsviçreli golcü, flaş sözler kullandı.

    Kendisini izah etti

    30 yaşındaki tecrübeli golcü, "Tepkim size değil. Fırsatları değerlendiremediğim için kendime kızdım." yorumunu yaptı.

    Bu sezon 4 maçta 323 dakika sahada kalan Seferovic, henüz gol sevinci yaşayamadı.

    Seferovic ten Okan Buruk a: Size değil kendime kızdım #1


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