Şehit Fethi Sekin'in futbolcu oğlu, doğum gününü takım arkadaşlarıyla kutladı

AA & Ensonhaber
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK'nin alt yaş gruplarında forma giyen şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, Antalya'nın Belek ilçesinde takımının yaptığı kampta çalışmalarını sürdürüyor.
Sekin'e, kampta 19. yaş günü nedeniyle Menemen Futbol Kulübü Başkanı Bilgin Tokul ve takım arkadaşlarınca sürpriz kutlama düzenlendi.
Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Sekin, mutluluk yaşadı.
FETHİ SEKİN 2017'DE ŞEHİT OLMUŞTU
Burak Tolunay Sekin'in babası polis memuru Fethi Sekin, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik saldırısında facianın önüne geçilmesi için canını siper ederek, şehit olmuştu.
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