Şekip Mosturoğlu: Bu sene biz şampiyon olacağız

DHA

Fenerbahçeli İşadamları Derneği (FBİAD) geleneksel buluşmasında camianın önde gelen isimleri bir araya geldi.

Fenerbahçe Dalyan Club’ta gerçekleştirilen organizasyona Yüksek Divan Kurulu Başkanı M. Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya, AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, Dernekler Birimi Müdürü Asil Ramazan Erkan, FBİAD Başkanı Güven Güleşçe, dernek üyeleri ve ailelerinin yanı sıra Fenerbahçe eski futbolcularından Bülent Uygun, Tarık Daşgün ile teknik direktör Yılmaz Vural katıldı.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Yüksek Divan Kurulu Başkanı M.Şekip Mosturoğlu burada yaptığı konuşmada, şunları dedi:

Puan olarak gerideyiz ama takımımız ivme kazandı. Mükemmel bir hocamız var, kadromuz yenilendi. Önümüzde bir derbi var. Umuyorum ve diliyorum ki derbide kazanan biz olacağız, bu birlik ve beraberlikle de bu sezon biz şampiyon olacağız.

"BU BİRLİK VE BERABERLİKLE FUTBOLDA FENERBAHÇE ÇAĞI BAŞLIYOR"

"İhtiyacımız olan tek şey var birlik ve beraberliğimiz" diyen Mosturoğlu, şunları dedi:

Maalesef sportif sonuçlar gelmediği zaman birlik ve beraberliğimizde bozulma olabiliyor. Birlik ve beraberlik bozulması sadece ama sadece rakibimizin işine geliyor. Dostluğumuz daim başarılarımız daim olsun diyorum. İnşallah bu beraberlikle arzu edilen Fenerbahçe çağı futbolda başlıyor. Bu sezon ve önümüzdeki sezon kupaların futbolcularımızın elinde yükseldiği bir futbol sezonu göreceğiz. Amatör branşlarda da finalde sadece rakibimiz değişiyor, finalde mutlaka biz oluyoruz. Basketbolda da inşallah Euroleague’de bu sezon kupayı biz kaldıracağız.

Mosturoğlu, FBİAD’ın Yüksek Divan Kurulu üyeleri için özel olarak hazırladığı rozet için de teşekkür etti.