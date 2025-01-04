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Şekip Mosturoğlu'ndan tepki! Penaltı değil, penüstü

Şekip Mosturoğlu'ndan tepki! Penaltı değil, penüstü Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Göztepe'nin Galatasaray ile oynadığı maçta penaltı beklediği pozisyonla ilgili "Penaltı değil, penüstü. Bu penaltıyı vermeyeceksen neyi vereceksin" ifadelerini kullandı.