Şekip Mosturoğlu'ndan tepki! Penaltı değil, penüstü

Fenerbahçe'den, Göztepe'nin Galatasaray ile oynadığı maçta penaltı beklediği pozisyonla ilgili bir açıklama geldi.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
"PENALTI DEĞİL, PENÜSTÜ"
Mosturoğlu, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
Penaltı değil, penüstü. Bu penaltıyı vermeyeceksen neyi vereceksin.
Şekip Mosturoğlu'nun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük etkileşim aldı.
GÖZTEPE'NİN PENALTI İTİRAZI
Göztepe, Galatasaray ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.
Karşılaşmanın 85. dakikasında soldan Galatasaray ceza sahasına gelen ortada top Lucas Torreira'dan dışarıya gitti. Göztepeli oyuncular, bu pozisyonda elle oynama ve penaltı itirazında bulundu.
Hakem Alper Akarsu, kısa süre VAR ile görüştükten sonra oyunun devam etmesini istedi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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