Selahattin Baki: Başkanımız çarşamba günü açıklamalarda bulunacak Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, Pendikspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Baki, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un çarşamba günü açıklamalarda bulunacağını söyledi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor'u ağırladı.

Sarı-lacivertliler mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.



Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Türk futboluna ihanettir"

Hakem yönetimini eleştiren Baki şunları söyledi:

"Hiç lafı dolandırmadan hakeme girmek istiyorum. Genelde hocamızı ve takımımızı tebrik ederek başlarım ama onu sona bırakıyorum. Hakem hiç iyi niyetli başlamadı. Herkesin malumu. 70 dakika boyunca Pendikspor'un sahada futbol demeye bin şahidin gerekeceği, ne olduğu belli olmayan bir oyunla türlü türlü gerginliklerine ve provakasyonlarına izin verdi. Pendiksporlu futbolcuların daha önce kart görmeleri gerekirdi. Belki daha fazla oyunun atılması gerekirdi. Bugün VAR'dan gelen uyarı penaltımızı da vermemeye kalktı. Dolayısıyla bu tür futbol oynayan bir ekibin, bu tür performans gösteren bir hakemin Süper Lig'de olması Türk futboluna ihanettir!"

"Kültür şoku yaşadık"

Sözlerine devam eden Baki şu cümleleri kurdu:

"58 dakika oynanmış ilk yarı, topun oyunda kalma süresi 23 dakika. İkinci yarı ekstra 10 dakika eklendi. Bu iki örnek, aslında nasıl bir hakem performansı olduğunu somut şekilde ortaya koyuyor. Hakem demişken, daha 3 gün evvel Avrupa'nın en flaş futbol oynayan, en dinamik oynayan, kendi liginde açık ara lider olan takımla korakor mücadele verdik. Müthiş bir futboldu. Herkes keyif aldı. Oradaki hakem performansını yaşayan futbol takımımız, bugün adeta bir kültür şoku yaşamıştır. Bugünü de atlattık. Yüksek karakter, tutku ve hırsla..."

"Başkanımız konuşacak"

Başkan Ali Koç'un açıklamalarda bulunacağını söyleyen Baki şunları dedi:

"Başkanımız Sayın Ali Koç, çarşamba günü bazı açıklamalar yapacak. Bu açıklamaları sadece Fenerbahçeliler değil, Türk futbolunu takip eden herkesin dikkatle takip etmesini öneriyorum. Çünkü, biliyorsunuz 'Bize karşı koalisyon var, koalisyona karşı oynuyoruz' diye iddia edenler, ortalığı yangına yerine çevirenler, kurulan koalisyonun bir parçası olduğunu bir kere daha net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu yapılan algılarla, iftiralarla, şike iftiralarıyla, FETÖ ile alakalı açıklamalar olacak. Başkanımız konuşacağı için ben soru alıyorum, kısa kesiyorum."

"Takımımız gaza gelmedi"

Trabzonspor deplasmanına değinen Baki şu ifadeleri kullandı: