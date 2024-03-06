Selahattin Baki: Bu sene şampiyon olmamız çok önemli Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki,, "Biz gerçekten bambaşka bir camiayız. Bu sene şampiyon olmamız çok önemli" ifadelerini kullandı.

AA & Ensonhaber

1907 ÜNİFEB'in İstanbul'da düzenlediği 'Aydınlık Gelecek Ödülleri'ne katılan Selahattin Baki, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında sona yaklaşıldığını dile getirdi.

Taraftarların takıma her zaman olduğu gibi yoğun destek verdiğini ifade eden Baki, şöyle devam etti:

Hep aynı şeyleri söylüyoruz ama hem deplasmanda hem de Kadıköy'de bundan sonra verilecek destek muazzam. Bir şeyi bağlamak istiyorum birbirine, biz gerçekten bambaşka bir camiayız. Bu sene şampiyon olmamız çok önemli. Son 10-11 haftaya girdiğimiz zaman arada Avrupa maçlarımız var, Süper Kupa maçı var. Sezonun kalanında ciddi anlamda düşüşler, kalkışlar olabilir. Bunu Pendikspor maçı özelinde söylemiyorum sadece. Yanımızda olmaya devam etsinler. Dış faktörlerle ne kadar uğraştığımızı bence iyice görmeye başladılar. Bizim kuruluş zamanlarında Zaferin Rengi filmini izlesinler. Nasıl özel bir camiayız bunu izleyince bir kere daha insan idrak ediyor, farkına varıyor. Biz o ruhla tribünlerden vereceğimiz enerjiyle bu takımı ittire ittire şampiyon yapacağız.

"Bu sene transfer ettiğimiz futbolcular büyük katkılar verdiler"

Gecede ödül alan isimlerden Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in performanslarıyla ilgili soruyu yanıtlayarak devam eden Selahattin Baki, takımdaki hiçbir oyuncuyu birbirinden ayıramayacağının altını çizdi.

Böyle bir seçimin çok zor olduğunu vurgulayan Baki, "Benim için en sevdiğim çocuğu seçmek gibi bir şey ya da kardeşini seçmek gibi. Hepsinin katkıları oldu. Cengiz, biliyorsunuz kadife ayağıyla bize çok kritik maçları çözdü. Ferdi zaten maşallah lokomotif gibi nereye koysan oynuyor. Bizim bu sene transfer ettiğimiz futbolcular çok büyük katkılar verdiler. Bence doğru isimler burada ama ben seçemem, öyle söyleyeyim. Bugün kim gelseydi benim için tamam yani, problem yoktu" açıklamasında bulundu.