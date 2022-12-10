Selahattin Baki'den Erden Timur yanıtı

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki açıklamalarda bulundu. Baki, futbolun adil bir şekilde saha içinde kalması durumunda her türlü mücadeleye hazır olduklarını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Antalya kampında basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Futbolun adil bir şekilde saha içinde kalması durumunda her türlü mücadeleye hazır olduklarını belirten Baki, dünya çapında bir teknik direktöre sahip olduklarını ve güçlü bir oyun oynadıklarını dile getirdi.

"Yöneticilerin aklıselim olması gerekiyor"

Galatasaraylı yönetici Erden Timur'un "ligi bitirtmeyiz" ifadesi hakkında yöneltilen bir soruya Baki, şöyle yanıt verdi:

"Olay 'ligi bitirmeyiz' ile başladı, 15-20 gün içinde 'Şova devam' ile Dünya Kupası arasına girdik. Bunlar çok vahim sözler. Rekabeti bir kenara bırakın, bu seviyelerdeki insanların daha dikkatli konuşması lazım. 'Katil ilk olay yerine gelendir' deniyor, 'savaş gelirse hoş gelir sefa gelir' ifadeleri kullanılıyor. Bunlar hiç normal olmayan söylemler. Bu sözler yöneticileri çok fazla etkilemiyor ancak sonra kahvelerde, tribünlerde insanlar karşı karşıya geliyorlar. Bu konuda taraftarların arasından geldiğim için bu sözlerin onlara yansımasını çok iyi biliyorum.

Yöneticilerin aklıselim olması gerekiyor. 'Fenerbahçe ne zaman şampiyonluk potasında olsa hiç kimse uğradığı adaletsizliklerden bahsetmiyor. Yarıştan koparsak eğer iş işten geçtikten sonra birkaç yorumcu çıkıp o zaman az da olsa dile getirebiliyor gerçekleri. Demek istediğim; bugün rakiplerimizin adalet çığlığı aslında "Fenerbahçe'nin uğramasını istedikleri adaletsizlikler çığlığıdır."





"Bunların normal cümleler olmadığını düşünüyorum"

Selahattin Baki, Fenerbahçe'nin yıllardır adaleti istediğini hatırlatarak, "Şova devam denilirken bu şov futbol şov mu yoksa adaletsizlik şovu mu? onu merak ediyoruz. Futbolsa tamam, mücadeleyi hep beraber verelim. Ama şov adaletsizlik şovuysa yaşanacak her şeyi takipteyiz, buna izin vermeyeceğiz. Bunların normal cümleler olmadığını düşünüyorum.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulunu dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bilhassa adalet hezeyanları ardında, çıkan çıkmayan haklı haksız kartların, kötü performansta istikrar sahibi hakemlerin, kısaca her şeyin farkındayız. Bizim yıllardır istediğimiz tek şey adalet. Bu konuda her sezon başında çağrı yapıyoruz. Biz yıllarca bunun sözcülüğünü yaparken yanımızda olmayanlar, bu sezon bu kavramın arkasına sığınmış vaziyette" diye konuştu.

"Ancak ligi bitirtmeyiz cümlesini kimsenin unutmaması gerekiyor"

Baki, Erden Timur ile Mehmet Büyükekşi'nin görüşmesi ve verdiği fotoğraf hakkında ise, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi eminim Erden Timur'un açıklamalarını tasvip etmemiştir ama sonuç itibarıyla her kulübün yöneticileriyle ilişkisi olması gerekiyor. Ne konuştukları da önemli. Erden Timur ziyaret esnasında da 'ligi bitirtmeyiz' dememiştir herhalde. Beni çok rahatsız etmiyor açıkçası. Komplo teorilerine inanmıyorum. Sayın Büyükekşi iyi gitmeye çalışıyor. Sıfır siyaset içinde ve herkese eşit mesafede olmaya çalışıyor.

Ancak ligi bitirtmeyiz cümlesini kimsenin unutmaması gerekiyor. Biz bu 'şov devam edecek' ifadesini de sorguluyoruz. Bu şov saha içinde futbol şovuysa kollarımızı açıp bekleriz. Kora kor mücadeleye hazırız. Keza hangi takımın sahada şov yaptığını tarafsız futbol kamuoyu takdir ediyordur. Adaletsizlik şovu ise de takipteyiz, buradayız." ifadelerini kullandı.

"Mutlaka stoper alalım diye bir gündemimiz de yok"

Selahattin Baki, transferde adı Fenerbahçe ile anılan Adana Demirsporlu futbolcu Samet Akaydın ile bir görüşme yapmadıklarını aktardı.

Samet ile ilgili haberlerin, Adana Demirspor yönetimi ile aralarının çok iyi olması sebebiyle çıktığını dile getiren Baki, "Şu anda transferde 12 Ocak'a kadar vakit var. Bu, transferleri son dakikaya bırakacağız demek değil. Samet Akaydın ile ilgili haberler hem Adana Demirspor ile aramızın iyi olmasından hem de savunmada 2 oyuncumuzun sakat olmasından dolayı gündeme geldi.

Sakatların durumu belli olacak. Nazım ve Peres'i bekliyoruz. Mutlaka stoper alalım diye bir gündemimiz de yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de biz bir oyuncuyu almayı çok istiyorsak, o oyuncu Fenerbahçe forması giyecektir"

Sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Tayyip Talha transferine de değinen Baki, "Kamuoyunda Beşiktaş'ın oyuncuyu bizim elimizden aldığı gündemi oluşturuldu. Biletini dahi biz almışız. Biz Adana Demirspor'a 'bonservis vermeyiz' dedik. Takas olursa alabiliriz dedik. Şunu herkesin anlaması gerekiyor.

Türkiye'de biz bir oyuncuyu almayı çok istiyorsak, o oyuncu Fenerbahçe forması giyecektir. Bunu defalarca ispatladık. Kim Min-Jae ve Lincoln Henrique transferlerinde Porto ile mücadele ettik, onları da aldık." şeklinde görüş belirtti.