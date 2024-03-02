Selahattin Baki'den Galatasaray sözleri Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, 2-0'lık Hatayspor galibiyetinin ardından ezeli rakip Galatasaray'ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Baki ayrıca, Süper Kupa maçı için sarı-kırmızılı takıma yabancı hakem çağrısı yaptı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı.

Sarı-lacivertliler ilk yarıda bulduğu gollerle kritik maçı 2-0 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini 25. dakikada Osayi-Samuel, 40. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Bizim için son derece duygusal ve zorlu bir maç oldu"

Baki, sözlerine şu şekilde başladı:

Bizim için son derece duygusal ve zorlu bir maç oldu. Hocamızı, taraftarımızı ve takımımızı tebrik ediyorum. Perşembe günü de önemli bir maçımız var. Bugün de akıllı oynadık ve maçı kazandık. Şampiyonluk yolunda zorlu bir virajı döndük. Yalnız bazı şeyler var, kazanırken de konuşmak gerekiyor. Atilla Karaoğlan ismi açıklandığında taraftarın bir reaksiyonu oldu.

"Bize verilen sarı kart pozisyonlarını rakibimiz yapınca kart çıkmadı"

Baki, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Bizim de kuşkularımız olmuştu. Bugün bakınca kuşkularımızın ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'ye gösterdiği cömert sarı kartlara bakalım. Bize verilen sarı kart pozisyonlarını rakibimiz yapınca kart çıkmadı. Her şeyi geçtik, 85. dakikada verilmeyen kırmızı kart. Sportif olarak hiçbir şekilde açıklanamaz.

"Urfa'daki Süper Kupa için iki ezeli rakip yabancı hakem için başvuru yapalım"

Galatasaray'ı hedef alan açıklamalar yapan Baki, şunları dedi:

Bir şey daha söylemek istiyorum. Ezeli rakibimizin başkanı, birkaç kere, "Bu federasyon bizim federasyonumuz, biz seçtik, memnunuz" demişti. Geçen hafta, her ne hikmetse bir anda futbol tarihinin en kötü federasyonu, istifalarını istiyoruz diye açıklama yaptılar. Samimiyet testi yapmak istiyoruz. Biz zaten hakem performanslarından uzun zamandır endişeliyiz. Kendileri bu seviyeye geçen hafta ulaştılar. O zaman Urfa'daki Süper Kupa için iki ezeli rakip yabancı hakem için başvuru yapalım. Onların da samimiyetlerini görelim.

"Ezeli rakibimizin kırmızı kart görmesi gereken yerlerde faul bile çalınmadı"

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maç hakkında konuşan Selahattin Baki, şu sözleri sarf etti: