Vefat eden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Selahattin Beyazıt, son yolculuğuna uğurlandı.

ki gün önce 91 yaşında hayatını kaybeden Beyazıt'ın cenaze namazı, öğle vakti Teşvikiye Camisi'nde kılındı.

Cenaze törenine Beyazıt ailesi, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan Faruk Süren, Adnan Polat ve Dursun Özbek, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile camiadan birçok kişi katıldı.

Selahattin Beyazıt, namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

"AİLESİNE SABIRLAR DİLİYORUM"

Cenaze namazı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Camiamızın çok önemli bir değeri olan eski başkanımız Selahattin Beyazıt ağabeyimizi kaybettik. Hepimiz çok üzgünüz." dedi.

Selahattin Beyazıt son yolculuğuna uğurlandı ViDEO

Son zamanlarda Galatasaray için yeri zor dolacak çok değerli büyükleri kaybettiklerini dile getiren Elmas, şunları söyledi:

"Selahattin Beyazıt başkanımızın Galatasaray'a çok büyük hizmetleri oldu. Galatasaray'ın geldiği bu günlerde büyük emekleri var. Özellikle Riva'daki araziyle ilgili bugün hepimizin şükranlarımızı sunduğu dönemde kendisini kaybettik. Onların emanetlerini Galatasaray'a yakışan şekilde daha da ileri götürmeye, gücümüz yettiğince mücadele etmeye devam edeceğiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum."





TERİM EN ARKADA SAF TUTTU

Ayrıca cenazede bir ayrıntı dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda görevine son verilen Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim de cenazedeydi.

Cenaze namazını ön safta kılması beklenen Terim, arka sıralarda saf tuttu.