DHA

23 yıllık kariyerinde 1200’ün üstünde maç, 8 yılı FIFA, 10 yılı üst klasman hakemi olarak görev yapan Eski FIFA kokartlı hakem Selçuk Dereli, hakemlik camiasındaki gruplaşma, liyakat eksikliği ve TFF tarafından yabancı VAR hakemlerinin Türkiye'ye getirilmesi konularında açıklamalarda bulundu.

Dereli, Türk futbolunun hakem sorunlarını ve bu sorunların arkasındaki nedenleri Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıkladı.

"GEÇMİŞTE DE GRUPLAŞMALAR VARDI"

Dereli, hakemlik camiasında yaşanan gruplaşma ve ayrışma sorunlarının giderek arttığını belirterek, şunları dedi:

Hakem camiasında geçmişte de gruplaşmalar vardı. Şimdi arşa çıktı. Bu gruplaşmanın önüne geçilmediği müddetçe hak eden hakem hak ettiği yerde olamıyor. Olamayınca dedikodu başlıyor, gruplar arasında çatışmalar artıyor.

"BUNU ÖNLEYECEK OLAN KİM?"

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) bu duruma müdahale etmesi gerektiğini vurgulayan Dereli, şu ifadeleri kullandı:

Bunu önleyecek olan kim? MHK Başkanı ve yöneticileri. Peki bunlar önlüyorlar mı? Bunun için bir çabaları var mı?

"YABANCI VAR HAKEMİNİ NEREYE KADAR GETİRECEKSİN?"

Alt liglerden liyakatli hakemlerin üst liglere çıkarılmamasının hakem kalitesini düşürdüğünü belirten Dereli, şunları dedi:

Aşağıdan, alt liglerden liyakatlı hakemler de yukarıya çıkmayınca, dolayısıyla beklenen kalite olmuyor hakem kurumunda. Yabancı VAR hakemini nereye kadar getireceksin? Kendi hakemini, kendi futbolun insanını bu işin içine katarak neden yetiştiremiyorsun? Neden üstlere çıkaramıyorsun? Sorun bu. Yani sistemi düzeltmek lazım. Aşağıda futbolu bilen, o tecrübe edilmiş eğitimiyle, kültürüyle, yabancı diliyle hakemlikte performansı üstüne çıkan hakemleri neden buraya getirmiyorsun.

"LİYAKATİN OLMADIĞI HANGİ KURUM BAŞARILI OLMUŞ Kİ?"

Hakemlerin formsuz ve hatalı maçlar yönetmesinin, hakem kurumuna olan güveni sarstığını belirten Dereli, şunları dedi:

Liyakatin olmadığı hangi kurum başarılı olmuş ki? Sadece hakemlik için değil, futbol takımları için de geçerli bu. Liyakat bekliyoruz.

"GERÇEKTEN ÜZÜLÜYORUM"

Hakemlerin maç sonrası açıklama yapmasının önemine vurgu yapan Dereli, şunları dedi:

Ben Hakem Derneği Genel Başkanıyken, ‘biz maç sonu, hakemler niye konuşmasın? Hakemler de kendi bakış açısıyla maçtan sonra düşüncesini açıklasın’ dedik. Mikrofonda ilk bana uzatıldı, maçtan sonra konuştum. Sonra Sivas - Galatasaray maçında Yunus Yıldırım'a uzatıldı. Yunus Yıldırım orada bir konuşmasında bir hata yaptı. Sonra o uygulama da kaldırdı. Niye kaldırıyorsunuz? Kaldırmayın, bu devam etsin. Bununla ilgili de olanak sağlayın. Hakemlere de yazık ya. Gerçekten üzülüyorum. Şimdi ben onların bir hakem abileri olarak, bazı hakem abileri gibi acımasızca eleştirmiyorum. Onların yaptığında yanlarındayız. Onlara kumpasçı bir zihniyetle yaklaşmıyorum. Onlara ‘bir hata yapsın da büyük takımı yanıma alacak şekilde bunları ezeyim, oradan reklamımı yapayım’ demiyoruz. Biz onların iyi olduğunda iyi diyoruz. Her takıma eşit düdük çaldıklarında bravo diyoruz. Bunu yapsınlar ama öyle bir hakem camiası kalmadı.

"GÖRDÜM BEN ORADAKİ TABLOYU"

Futbol Federasyonu başkanının kulüp yöneticileri ve delegelerin oyuyla seçildiğini hatırlatan Dereli, şu ifadeleri kullandı:

Elbette Kulüpler Birliği’nin sözlerini dinleyecek, önerilerini alacak ama tüm karar yetkisini onların eline verirse o zaman bu iş olmaz. Çünkü kulüpler toplantısına ben Hakem Derneği Genel başkanıyken Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile birlikte katıldım bir defa. Gördüm ben oradaki tabloyu. Bütün kulüp başkanları kendi penceresinden bakıyor.’ Futbolu şöyle kurtaralım, böyle kurtaralım’ diyen insan sayı çok azdı. Çok üzüldüm o tabloyu görünce. O yüzden sadece kulüplerin tercihlerini bırakmadan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bu konuda ağırlığını koyup bu kurumu da yıpratmaya çalışanlara fırsat verilmemeli. Çünkü kurum çok yıpranıyor.

"HAKEM TECRÜBESİNE BAKIYORUM BU İŞİ YAPAMAZ"

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya eleştirilerde bulunan Dereli, şu şekilde konuştu:

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu arkadaşım, çok da severim. Bak insan olarak Ferhat'la hiçbir sorunum olmaz. Ama hakem tecrübesine bakıyorum bu işi yapamaz. Toparlayamaz. Liyakat diyoruz, liyakate oradan başlayın. Yok mu çok daha tecrübeli hakemler, hakemliğe hizmet etmiş birçok isim var. Onları neden getirmiyorsunuz? Bir defa İbrahim Başkan kendini bağladı. ‘Ben burada olduğum müddetçe Ferhat Gündoğdu MHK Başkanı’ dedi. Şimdi geri dönmek istemiyor herhalde. Böyle bir ifade de yanlış. Bunu da kullanmamak lazım. İnsan hata yapar alırsın görevden değil mi? Herkes hata yapabilir. Yanlış yapabilir, alırsın görevden. Dolayısıyla merkez hakem kurdu, çok kötü gidiyor. Bunu söyleyeyim. Türk futbol hakemliği böyle kurtulmaz.

"YABANCI HAYRANLIĞINDAN VAZGEÇİLMELİ"

Yabancı VAR hakemlerinin getirilmesinin sorunları çözmediğini vurgulayan Dereli, şu şekilde konuştu:

Yabancı hayranlığından da vazgeçilmeli. Kendi futbol insanımızı, kendi insanımızı yetiştirebilmeliyiz. Eskiden hatırlayalım, Türk futbolu neredeydi? Hakem kalitesi yüksekti. VAR olmadığı halde, hakemler şimdiki kadrodan çok daha iyi maçlar yönetiyordu. Hata oluyor muydu? Elbette oluyordu. Hata olacak tabii. Futbolcu hata yapacak, yönetim hata yapacak, başkan hata yapacak ama hakem hata yapmayacak. Böyle bir şey yok. Bu futbolun doğasına aykırı. Bu olacak, bu hiçbir zaman bitmez. Ama geçmiş dönemde VAR olmadığı halde, bu kadar hata da olmuyordu. Değerli futbol kamuoyu. Şimdi de bazıları diyor ki ‘hakemi de yabancı’ getirelim. Sen şimdi yabancı VAR’ı getirdin, düzeldi mi VAR problemi? Düzelmedi. İşte gördük bu haftayı, önceki haftayı. Yabancı VAR hakemleri skandal kararlara imza atıyorlar. Olmayan penaltıya hakemi çağırıyor. Olmayan kırmızı kart veriliyor. Olan kırmızı kart verilmiyor. Buradan yayıncı kuruluşa da sesleniyorum. Bir pozisyonu 15 dakika sonra gösteriyorlar. Oluyor mu bu?

"DANİMARKA FUTBOLU BİZİM FUTBOLUMUZDAN DAHA MI İYİ?"

Dereli ayrıca VAR hakemlerinin Danimarka’dan getirtildiğini de hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

Danimarka futbolu bizim futbolumuzdan daha mı iyi? Değil. Danimarka'dan geliyor. O zaman niye geliyor? Ben bunun altında başka şey arıyorum.

Dereli, VAR sisteminin çizdiği ofsayt çizgilerinin hatalı olduğunu gördüğünü ve çizgilere de güvenmediğini sözlerine ekledi.

"HAKEM KENDİ YÖNETİCİSİNE GÜVENMİYOR"

MHK’nın ‘Hakem Atamalarında Veri Tabanlı Atama Sistemi’ (VeTAS) konusuna da değinen Dereli konuşmasını şöyle sürdürdü: