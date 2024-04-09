Selçuk İnan: 7 maç final değerinde Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Oyuncularımız 7 maça 7 final şeklinde bakıyor. Benim ve oyuncularımın inancı 7 haftayı en iyi şekilde bitirmek" dedi.

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DHA

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz ve teknik direktör Selçuk İnan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte iftar programında bir araya geldi.

Programda açıklamalarda bulunan Memik Yılmaz ve Selçuk İnan, taraftarlardan destek istedi.

"7 maç final değerinde"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, önlerindeki 7 maçın 7’sinin de final maçı olduğunu ifade ederek, oyuncuların da maçlara bu şekilde baktığını söyledi.

7 haftayı en iyi şekilde bitireceklerine inandıklarını belirten Selçuk İnan, şu şekilde konuştu:

Ne yalan söyleyeyim hocalık kariyerimde ikinci takımım. En çok çalışmak istediğim şehirlerden biri Gaziantep'ti. Çok mutluyum, gururluyum ve onurluyum. Takımdaki oyuncular mücadele ediyor her şeylerini vermeye çalışıyorlar. Şehirden ve taraftardan yeterince destek görmediğimizi düşünüyorum. Burası çok önemli bir şehir ve bir arada olursak biz bu ligde kalacağız. Kendi adıma ve takımım adına söz de verebilirim. Gerçekten çok iyi çalışıp mücadele ediyorlar. Bu kadar kalabalık bir şehir sadece oyuncuların ve yönetimin mücadelesiyle ligde kalamaz. Çok büyük gücümüz var. Son maçı bin kişiyle oynamak beni üzdü. Gerçekten çok önemli potansiyelimiz var. Maçın başlarında oyuncuları yuhalamak bize bir şey kazandırmaz. Oyuncular geldiğimden beri en iyi durumdalar. Kaybettiğimiz maç bizi üzdü ve yaraladı. Oyuncularım maça iyi başlamadı. Oyuncular bir bayram havası bekliyordu ama bu kadar az ilgi olunca ve tepki gösterilince beklemediğimiz bir durum oluştu. Oyuncularımız 7 maç 7 final şeklinde bakıyor. Benim ve oyuncularımın inancı 7 haftayı en iyi şekilde bitirmek.

"Yalnızlığa itildiğimizi düşünüyoruz"

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ise, taraftarların desteğine ihtiyaçlarını olduklarını ve önlerindeki maçlarda tüm şehrin el ele vermesi gerektiğini kaydetti.

Yalnızlığa itildiklerini düşündüklerini kaydeden Yılmaz, şöyle dedi:

Taraftarlarımızın desteği ve birkaç galibiyet ile Gaziantep ismini Süper Lig’de tutmanın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz ve inanıyoruz. Ancak bu noktada şehrimizin bize olan desteğinin durma noktasına gelmesi çok kritik karşılaşmalarda bile tribünlerde 2 bin taraftarla oynamamız bu şehre yakışmıyor. Bunu ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Kötü duruma düşünce bize eleştiride bulunmak için meydanda 10 binler görürken, başarılı olduğumuzda kimseyi göremiyoruz. Açıkçası yalnızlığa itildiğimizi, çaresizliğe bırakıldığımızı düşünüyoruz. Bu takım böyle başarılı olmaz. Elbette kötü gittiğimizde bizlerde sizin kadar üzülüyoruz. Taraftarlarımız elbette eleştirecek ama bari bunu maçın sonuna saklasınlar. Önümüzdeki 7 maçta el ele vermezsek bundan sonra omuz omuza versek bile her şey için çok geç olur. Ben demiştim demekten bu 7 maç için vazgeçelim. Herkese çağrım şehrin tek Süper Lig takımını kendi kaderine terk etmeyip destek olunması gerektiğine inanıyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)