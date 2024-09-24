Selçuk İnan: 9 günde 3 zor maç oynadık, iyi mücadele ettik Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, 0-0 biten Trabzonspor maçında kazanamamalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u ağırladı ve maç, başladığı gibi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 4'e, Trabzonspor ise 5. maçında bir kez daha beraberlik alarak puanını 5'e yükseltti.

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, kendi sahalarında galibiyet alamadıkları için üzüntü duyduğunu belirtti.

"GELECEĞE DAİR UMUT VERİCİ BİR PERFORMANS"

Basın toplantısında konuşan İnan, şunları söyledi:

Dokuz günde üçüncü zorlu maçı oynadık; bu bizim için kolay olmadı. İki büyük takımla mücadele ettik ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Üç maçta da iyi bir performans sergiledik. Elimizdeki tüm oyuncularla güçlü bir takım oluşturmaya çalıştık ve oyuncularım verilen talimatları harfiyen uyguladı. Maça da iyi başladık. Trabzonspor lige iyi bir başlangıç yapmamış olsa da çok tehlikeli bir takım. Kazanmak için sahaya çıktık ve istatistiklerde de öndeydik. İyi bir mücadele ortaya koyduk, galip gelemedik ama geleceğe dair umut verici bir performans sergiledik.

"ESKİ HOCAMIZA RAKİP OLMAK DUYGULANDIRDI"

Eski hocası Şenol Güneş ile rakip olmanın farklı bir duygu olduğunu da belirten İnan,

Eski hocamıza rakip olmak farklı bir duygu. Eski hocalarımız bizimle gurur duyuyor. Bizim için de farklı bir duygu. Bugün Şenol hocayla rakip olduk. Açıkçası biraz duygulandım. Bizim için de farklı bir deneyim oldu. Şenol hoca ve Trabzonspor camiası benim için çok önemli

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)