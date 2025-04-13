Selçuk İnan: Bugünkü maç bizim için bir eşikti

İHA

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 31. haftasında Hatayspor’u 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, galibiyet için mutlu olduklarını söyledi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI"

İnan, şu ifadeleri kullandı:

Maçtan önce bu maçın biraz zor olacağını söylemiştim. Çünkü rakibimizin kazanmaktan başka çaresi yoktu. Esasında ofansif olarak önemli işler yapıyorlar. Geçen hafta da 1-0 kaybetmelerine rağmen birçok net pozisyonu vardı. Bunu biliyorduk, buna göre hazırlandık. Defansif anlamda da zaafları olduğunu da biliyorduk. Bunun üzerine çalıştık, fazlasıyla pozisyon bulduk, duran toptan yediğimiz golle geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildi. Zor bir maçtı, buna rağmen oyuncularımızın 90 dakika boyunca maçı kazanmayı istemesi, gol için pozisyon üretmeye çalışması beni ayrıca mutlu etti. Galibiyetten dolayı oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Bugünkü maç bizim için bir eşikti. Çok önemli bir maçtı. Bundan sonraki her maçımız koyacağımız hedefi belirleyecek.

"BAŞAKŞEHİR MAÇI ŞU AN BİZİM HEDEF MAÇIMIZ"

Ligde önümüzdeki hafta oynayacakları Başakşehir maçıyla ilgili ise Selçuk İnan, şu şekilde konuştu: