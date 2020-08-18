Selçuk İnan: Fatih Terim bir okul

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılarından biri olacak olan Selçuk İnan, tecrübeli teknik adam hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle ara verdiği antrenör eğitimlerinin ilkini Antalya'da gerçekleştirdi.

UEFA Antrenörlük Sözleşmesi'nde yer alan ve UEFA'dan özel izin alınarak açılabilen UEFA B-A Birleşik Kurs'ta yer alan Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu.

"FATİH TERİM BİR OKUL"

Yeni sezonda Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılarından biri olmanın kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Selçuk İnan, açıklamada, "Dediğim gibi burada kurstayız, bir şeyler öğreniyoruz, çok önemli bilgiler ve detaylar var ama tecrübe her şeyden önemli. Fatih Terim gibi bir hocayla çalışmak, bir şeyler öğrenmek belki de paha biçilemez. Ben hocaya da söylemiştim bunu; Fatih Terim bir okul. Biz de yavaş yavaş başlayacağız, ne öğrenebilirsek, ne kazanabilirsek bizim için fazlasıyla kar olacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"BU ZAMANA KADAR ÇALIŞTIĞIM HOCALARIN ÜZERİMDE EMEĞİ ÇOK"

Çok farklı teknik adamlarla uzun süre çalıştığı hatırlatılan Selçuk İnan, bütün hocalarının aklında olduğunu dile getirerek, "Şimdi hocalarımın özelliklerini saymaya kalksam röportajımız bitmez. Hepsi çok değerli ve bilgililerdi. Hepsini çok seviyorum. Hepsinin üzerimde teker teker emeği var, 8 yaşımdan futbolu bıraktığım ana kadar. Üzerimde emeği olan bütün hocalarıma tekrar teşekkür ediyorum. Hepsinden bir şeyler öğrendim ama kariyerimde en uzun süre çalıştığım hocam Fatih Terim oldu, yıllardır beraberiz. İyice benimsedik artık, neler yapılabileceğimi neler öğrenilebileceğimi" diye konuştu.

"8 NUMARALI FORMAYI LAYIKIYLA TAŞIYAN OYUNCU OLACAKTIR"

8 numaralı formayı 9 sene boyunca giydiğini belirten Selçuk İnan, "Galatasaray'dan önce de Trabzonspor'da forma giydim. Artık soyadım gibi neredeyse. Başka anlamları da vardı benim için. İnşallah benden sonra da 8 numaralı formayı layıkıyla taşıyacak bir oyuncu olacaktır, buna inanıyorum. Zaten Galatasaray'a gelen her oyuncu formanın hakkını fazlasıyla vereceğini bilir" dedi.