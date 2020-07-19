Selçuk İnan, Fatih Terim'in yeni yardımcısı oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolu bıraktığını açıklayan Selçuk İnan'ın teknik ekipte yer alacağını söyledi.

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maçın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Selçuk İnan, aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Tecrübeli oyuncu, "Her şeyin maalesef bir sonu var. Bu da bitti. Her sonun da bir başlangıcı var. Bundan sonra ne olacağına bakacağız. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz." ifadelerini kullandı.

"YANIMDAKİ YERİNİ ALACAK"

Terim ise futbolu bıraktığını açıklayan Selçuk'un yeni görevini açıkladı.

66 yaşındaki teknik adam, "Bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.