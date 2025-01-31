Selçuk İnan: Galatasaray karşısında zafer elde edebiliriz

İHA

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı.

Top sürme çalışmaları ile devam eden idman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

"TARAFTARLARIMIZIN BİR ZAFER BEKLENTİSİ VAR"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, zorlu bir maça çıkacaklarını vurguladı.

İnan, şu şekilde konuştu:

En azından şehrin, taraftarlarımızın bir zafer beklentisi var. Biz maç ayırmadan her maça bu düşünceyle çıkmaya çalışıyoruz. En azından oyuncularımızı bu şekilde hazırlamaya çalışıyoruz bir antrenör olarak. Yine hiçbir değişiklik yapmadık. Aynı şekilde evimizde hangi maçı oynayacaksak, kazanmak için ne gerekiyorsa rakibin artlarını ve eksilerini değerlendirerek, antrenmanlarımızı yapıp maça hazırlanmaya çalışıyoruz. Bu müsabaka da öyle olacak. Tabii Galatasaray maçı şehir için, oyuncular için farklı bir maç. Bu tür maçlar şehirlerde bayram havası gibi karşılanır. Bunun da farkındayız. Taraftarımızın da desteğiyle inşallah bir zafer elde edebiliriz, bir maç kazanabiliriz. Bu yönde de çalışmalarımız gördüğünüz gibi devam ediyor.

"BU TAKIM GAZİANTEPLİLERİN"

Galatasaray karşısında taraftar desteğinin kendileri için önemli olduğunu belirten Selçuk İnan, şu ifadeleri kullandı:

Bu takım Gazianteplilerin. Onların desteğine maç boyunca ihtiyacımız var. Bu tür büyük maçlar taraftarla da kazanılır. Gerçi bizim taraftarımız bunun bilincinde. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız bildiğiniz gibi. Belki de hücum gücü en yüksek takım olabilir şu an Türkiye'de. Önemli bir güce sahipler. Ancak doğru bir oyunla, doğru bir duruşla inşallah istediğimiz sonucu elde ederiz.

"BEN GALATASARAY'LA SELÇUK OLDUM"

Eski takımı Galatasaray'a rakip olmasıyla ilgili sorulan soruya da genç teknik adam, şöyle cevap verdi: