AA & Ensonhaber

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahalarında Sivasspor ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Selçuk İnan, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her maçın zor olduğunu söyledi.

"GALATASARAY MAÇI BİR KAZA GİBİ OLDU"

Geçen haftayı maç yapmadan geçirdiklerini hatırlatan İnan, şunları kaydetti:

Kendi sahamızda taraftarımızla iyi bir seri yakalamıştık. Güçlü bir oyunla maçları kazanmasını bildik. Galatasaray maçı bir kaza gibi oldu bizim için, maçı kazanabilirdik ama olmadı. Geçmişle yaşamıyoruz, şu an Sivasspor maçı çok önemli. Evimizde, seyircimiz önünde oynayacağımız bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. İyi bir hafta geçirdik, her şeyiyle hazırız. İnşallah oyuncular performanslarını sahaya yansıtır ve maçı kazanan taraf oluruz.

"FUTBOL PROFESYONEL BİR OYUN"

Genç teknik adam, transfer çalışmalarıyla ilgili, şu değerlendirmede bulundu:

İlk yarıda önemli oyuncuları uzun süre kaybettik, özellikle defans oyuncularını. Kolay olmuyor buralara transfer yapabilmek ama yaptık. Transferler oldu, yollarımızı ayırdıklarımız oldu. Gidenlere teşekkür ediyorum, futbol profesyonel bir oyun. Yeni arkadaşlarımız geldi, Semih de bunlardan biri. Diğerleri gibi önemli bir oyuncu, önemli bir karakter. İnşallah bize faydası olur ve ligi iyi bir yerde bitiririz.

"LİGİN İKİNCİ YARISI ÇOK DAHA ZOR OLACAK"

Süper Lig'de her maçın zor olduğunu aktaran İnan, şu ifadeleri kullandı: