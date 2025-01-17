Selçuk İnan: Galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz

İHA

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 20. haftasında, 18 Ocak Cumartesi günü evinde oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan antrenman, şut çalışmaları ile devam ederken taktik çalışmalar ile son buldu.

"İÇ SAHADA ÖNEMLİ BİR PERFORMANSIMIZ VAR"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, zor şartlarda da olsa takım adına güzel bir galibiyet serisi yakaladıklarını söyleyerek, şunları dedi:

İç sahada önemli bir performansımız var ama en nihayetinde ilk yarıyı da bitirdik. Bana sorarsanız ilk yarıyı çok da iyi bir yerde bitirdik. Çok zor şartlarda başlamamıza rağmen, sıkıntılı bir şekilde başlamamıza rağmen, birçok oyuncumuzun sonradan aramıza katılmasına rağmen bence iyi bir iş başardık diye düşünüyorum. O yüzden oyuncularımın hepsini özverilerinden dolayı tebrik ediyorum.

"BODRUM FK MAÇININ ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORUM"

Bodrum FK'nın çok koşan, çok mücadele eden bir takım olduğunu belirten Selçuk İnan, maçın zorlu geçeceğini söyledi.

İnan, şu ifadeleri kullandı:

Bodrum FK maçı bizim için tabii ki ikinci yarının ilk maçı. Çok zor bir maç olacağını biliyorum. Bodrum, çok koşan, çok mücadele eden bir takım. Şu anda transfer tahtası açıldı. Tabii yine transferler oynayacak mı oynanamayacak mı bilemiyoruz ama en nihayetinde aslında yetenekli oyunculardan oluşan bir takım, çok da koşan bir takım. O yüzden eğer her zaman yaptığımız gibi belki her zamankinden daha da fazla mücadele edip bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapmazsak zor bir maç olacağını biliyorum.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Ligin ikinci yarısında çok zor maçların olduğunu ve taraftarın desteğiyle zorlu maçları kazanacaklarını aktaran İnan, şu şekilde konuştu:

Bodrum'un eksik taraflarına ya da güçlü taraflarına çalışıyoruz. İçeride kendi taraftarımızın önünde bir avantajımız tabii ki olacak. Çünkü taraftarımız bizim için bir güç. Onlarla daha güçlüyüz. Bunu her maçtan sonra belirtiyorum. Yine onları maça bekliyoruz. Desteklerine ihtiyacımız var. İnşallah bu serimizi devam ettiririz. Ligin ikinci yarısında çok zor maçlar olacak. O yüzden biz bunun farkındayız. Ben ve oyuncularım şehir olarak da bunu idrak edip, özellikle içerideki maçlarda taraftarlarımızla beraber kazanacağız.

"KAFAMIZDA BİR, İKİ OYUNCU VAR"

Transfer hakkında da konuşan genç teknik adam, takım içerisinde iki farklı noktada oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, şu şekilde konuştu: