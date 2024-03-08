Selçuk İnan, Gaziantep FK ile ilk idmanına çıktı

İHA
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde sürdürdü.
Selçuk İnan yönetimindeki ilk antrenman saat 18.00’de başladı ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde geniş alanda çift kale maç gerçekleştirildi.
Antrenman sırasında kırmızı-siyahlı futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti.
Hazırlıklar devam edecek
Gaziantep ekibi, 11 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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