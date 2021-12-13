Selçuk İnan: Hakemlerle nasıl başa çıkacağız bilmiyorum

Sivasspor'a mağlup olan Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan, "Galatasaray, Türkiye'nin en önemli kulübü. Nasıl bununla başa çıkacağız, bilmiyorum. Hakem kararları rutin haline geldi." dedi.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu.

Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 mağlup olarak ayrıldı. Maçın ardından Galatasaray'da yardımcı antrenör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

İnan açıklamalarında, "Christian Luyindama ile çarpışan ve oyundan çıkan Fernando Muslera hakkındaki soruyu yanıtlayan Selçuk İnan "Fernando Muslera'nın durumunu henüz bilmiyoruz, yarın öğreneceğiz. Ciddi gibi görünüyor." dedi.

“BUNUNLA NASIL BAŞA ÇIKACAĞIZ BİLMİYORUM”

Hakem kararlarına tepki gösteren Selçuk İnan "Sivasspor'a pozisyon vermedik ama pozisyona da giremedik. Pozisyondan önemli şeyler var. Necati hoca, ben, Fatih Hoca kaç kez söyledik... %100 penaltı var, hakem ise 'Böyle gördüm' dedi. Takdir haklarını Galatasaray'ın lehine kullanmıyorlar. VAR'dan da çağırmıyorlar. Dışarıda taraftarlar kızgın. Neden Galatasaray'a böyle davranıyorlar? Galatasaray, Türkiye'nin en önemli kulübü. Nasıl bununla başa çıkacağız, bilmiyorum. Hakem kararları rutin haline geldi, yanlış kararlar bize büyük daber vurdu." ifadelerini kullandı.