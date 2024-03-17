Selçuk İnan: Kariyerimdeki en üzüldüğüm maç oldu

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Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Rize Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Gaziantep'in golü 54. dakikada Deian Sorescu'dan geldi.

Rizespor'a eşitliği getiren golü ise Gaziantep FK'dan Salem M'Bakata 64. dakikada kendi kalesine kaydetti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri ise 84. dakikada Ibrahim Olawoyin ve 90+7'de Altin Zeqiri attı.

Maçın ardından ise Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Kariyerimdeki en üzüldüğüm maç oldu"

Genç teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Mücadelelerinden ötürü oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bugün ellerinden geleni yaptılar. Öne de geçtik. Dediğimiz pozisyonları da yakaladık ama bugün maçı kaybettik. Bu benim kariyerimdeki en üzüldüğüm maç oldu. Gerçekten çok üzgünüm. Oyuncularım çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar. Dediğim gibi biraz zorlanıyorum. Bugün maçı çok daha önceden rahat bir şekilde koparabilirdik, kazanabilirdik. Futbolun güzelliği de bu. Maalesef bugün futbolun güzelliği bizim aleyhimize işledi. Bu yüzden de biraz üzgünüm.