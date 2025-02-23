Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ"

İnan, şunları söyledi:

Buradan 3 puan almak oldukça zordu, bunu önceden biliyorduk. Maça iyi başladık ancak Trabzonspor'un duran toplarda ne kadar etkili olduğunu biliyorduk, bu yüzden buna çalıştık ama maalesef korktuğumuz oldu. 2-0 geriye düştük. 3-0'dan sonra bile maçı eşitleme fırsatları yakalamak takımım adına önemliydi. Puan ya da puanlar almak istiyorduk ama bu sefer başaramadık. Takımımın gösterdiği mücadeleyi takdir ediyorum.