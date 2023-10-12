Selçuk İnan, Süper Lig'e Pendikspor'la dönüyor Teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayıran Pendikspor'un Selçuk İnan'la anlaşma sağladığı belirtildi.

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Geçtiğimiz sezon 1. Lig'in play-off finalinde Bodrumspor'u eleyerek Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Pendikspor'da bir ayrılık yaşanmıştı.

İstanbul ekibi, 2023-2024 sezonunda geride kalan 8 haftada 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alınması üzerine deneyimli teknik direktör Osman Özköylü'nün görevine son vermişti.

Yaşanan bu vedanın ardından kırmızı-beyazlı takım, yeni çalıştırıcısını buldu.

Prensipte anlaşma sağlandı

BeIN Sports'un haberine göre; Osman Özköylü ile yolların ayrılmasından sonra arayışlarını sürdüren İstanbul ekibi, Selçuk İnan ile prensipte anlaşma sağladı.

Bir pürüz çıkmaması halinde tarafların kısa sürede resmi imzayı atacağı belirtildi.

Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da 13 maç görev alan İnan, 0.85 puan ortalaması tutturmuştu.

Selçuk İnan, daha önce Eylül 2020-Ocak 2022 arasında da Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.