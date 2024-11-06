İHA

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Mersin'de oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalar ve çift kale maç ile son buldu.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Hatayspor müsabakasında kazanan taraf olmak istediklerini vurguladı.

"İYİ BİR TAKIM OLDUĞUMUZ DÜŞÜNÜYORUM"

Takımın son haftalardaki performansı ile ilgili konuşan Selçuk İnan, şu ifadeleri kullandı:

Sezona galibiyetle başladık ama takım olarak eksik ve hazır değildik. Son haftalarda ise bütün oyuncularımızın bizimle beraber olması istediğimiz oyun ve felsefeyi sahaya yansıtmak adına önemli etken oldu. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Şehrin ve taraftarın desteğiyle beraber son periyotta önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. 4 maçtır kaybetmeyen bir takımız ama futbol hep böyle istatiksel olarak devam etmiyorum. Her hafta yeni bir maç ve yeni bir meydan okuma. Özellikle Anadolu takımları bu sene çok güçlü. O yüzden her maça çok iyi hazırlanmamız ve çok iyi mücadele etmemiz lazım. Bunları yerine getirirsek oyun üstünlüğümüz ortaya çıkacak ve son haftalardaki namağlup serimiz devam edecektir. Çünkü bütün serilerin devam etmesi oyuncuların özgüveni açısından da çok önemli.

"ÇOK ZOR MÜCADELE BİZİ BEKLİYOR"

Hatayspor mücadelesinin zor geçeceği düşüncesinde olduğunu dile getiren Selçuk İnan, şu şekilde konuştu: