Selçuk İnan: Trabzonspor'u 2010-11 şampiyonu olarak görüyorum

Trabzonspor ve Galatasaray formalarıyla büyük başarılara imza atan Selçuk İnan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İnan, Fenerbahçe'nin kendisini transfer etmek istediğini de söyledi.

Trabzonspor ve Galatasaray forması giyen Selçuk İnan, kariyeriyle ilgili bir transfer itirafında bulundu.

Eski milli futbolcu, 2010-2011 sezonunda yaşananlar nedeniyle Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdiğini söyledi.

NTV'de katıldığı 'Kırılma Anı' adlı programda konuşan Selçuk İnan'ın açıklamaları şöyle:

Selçuk İnan: 2010-11'de Trabzonspor'u şampiyon olarak görüyorum - İZLE



"FENERBAHÇE'YE GİDEMEZDİM"

"O dönemde Trabzonspor'a bunu yapamaz ve Fenerbahçe'ye gidemezdim. Biz 2010'da Fenerbahçe'yi yendikten sonra kupayı kazandık Trabzonspor'da. Bir sezon daha sözleşmem vardı ve çok iyi bir takımdık. Şenol Hoca'yı çok seviyordum, takım arkadaşlarımı çok seviyordum. Ama hayallerim vardı; o dönem çok isteyen takım vardı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Avrupa'dan takımlar istiyordu. Ben o sene Trabzon'da kalmak istiyordum. Bir senem vardı ve ben o bir senede şampiyon olabileceğimizi düşünüyordum. Çok inanıyordum."





"ŞAMPİYON OLARAK GÖRÜYORUM"

"Bir röportajımda 'Ben Trabzonspor'da mutluyum ve Trabzonspor'da kalmak istiyorum' dedim ama bu o sene içindi. O zaman o bölümü kestiler ve 'Trabzonspor'da kalmak istiyorum dedi ama gitti' diye söylediler. Öyle değildi aslında. Bir senem vardı ve kalmak istediğimi söylemiştim ve iyi ki de kalmışım. '2010-2011 sezonunda şampiyonluğu kıl payı kaçırdık demek' istemiyorum. Trabzonspor'u şampiyon gibi görüyorum. Çünkü aynı puanda bitirmiştik. Onu da böyle dipnot olarak geçeyim."