İHA

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 90. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 29'a yükseltirken Sivasspor ise 23 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, zorlu bir maçı galibiyetle bitirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

"ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUM"

İnan, şu ifadeleri kullandı:

Bugün çok zor bir maç olacağını biliyordum açıkçası, bekliyordum. Sivasspor özellikle son haftalarda önemli işler yapıyor. Fiziksel olarak daha güçlü bir haldeler. Beşiktaş maçında da aslında mağlubiyeti çok da hak etmemişlerdi. Zor bir maç olacağını biliyordum. Fiziksel olarak da güçlü bir takım. Ama maçın başlarında aslında bir hafta boyunca çalıştığımız gibi eksiklerini yakalayabildik Sivasspor'un. Özellikle sol taraftan ataklarımız oldu. Maçı erken de bitirebilirdik. Ancak final paslarında biraz eksik kaldık. Enerji olarak da çok yüksek başlamayınca maç ortada devam etti. Dediğim gibi ilk yarı için en azından golü atabilseydik belki maç farklı olurdu. Ama en nihayetinde beraberliği yakaladık son dakikada. İkinci yarıda da biraz daha baskılıydık. Bütün ofansif oyuncularımızı sahaya sürmeye çalıştık. Dediğim gibi en nihayetinde zor bir maçtı. Ama oyuncularımı kazandıkları için tebrik etmek istiyorum. Bugün daha önce yaptığımızın farklı bir şeyini yaptık. Sol bekte Anel'i oynattık, onunla üçledik. Bu değişkenlikler her zaman olacak, bunları göreceksiniz. Çünkü elimizdeki oyuncuların performansı ya da sağlık durumları bunu belirleyecek. Tabii bazı maçlara göre de değişkenlik gösterecek. En azından arkada opsiyonlarımız çoğaldı. Semih'le beraber daha güçlendiğimizi düşünüyorum. Zaten ilerleyen maçlarda bunu da göreceksiniz.

"HALİL'DEN GAYET DE MEMNUNUM"

Maç içerisinde Halil Dervişoğlu'na taraftarların gösterdiği tepki ile ilgili soruya da cevap veren Selçuk İnan, şu şekilde konuştu:

Şöyle söyleyeyim, bildiğiniz gibi eski bir futbolcuydum ben. Bütün hayatım oralarda geçti. Bunları yönetmekle geçti. Halil güçlü bir oyuncu, Halil çok önemli bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu, çok da duygusal bir oyuncu. Sadece Antep'te değil Sivas'ta, Mardin'de ya da Diyarbakır'da, İstanbul'da, Bursa'da ne derseniz deyin hiçbir oyuncuya ben bu şekilde davranışın doğru olmadığını düşünen biriyim. O yüzden taraftarlar tabii ki oyuncuların performansının yüksek olmasını istiyor. Ki Halil'in performansının çok yüksekti, asist yaptı, yine oynadı. Bizim için önemli bir oyuncu. Dediğim gibi oyunculara sahip çıkmak lazım, onlara destek vermek lazım. En kötü halinde bile eğer siz ona destek verirseniz bir sonraki maçta da sizin için daha fazlasını yapmaya çalışacaktır. O yüzden ben bugün Halil'den gayet de memnunum, çok mücadele etti, çok önemli işler yaptı, yapacak da. Dediğim gibi bunlar futbolda var, bizim hemen bunu unutup yarın hemen antrenmanımıza odaklanmamız lazım.

"HİÇ KATILMIYORUM"

Hakemin performansı ile ilgili soruya ve Ömer Erdoğan'ın 'hakem tek taraflı maç yönetti' söylemine cevap veren İnan, şu şekilde konuştu: