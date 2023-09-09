Selçuk İnan'ın yeni takımı belli oluyor! İşte göreve geleceği takım En son Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı çalıştıran Selçuk İnan için sürpriz bir iddia gündeme geldi. İnan, Süper Lig ekibi Kayserispor ile bir görüşme gerçekleştirecek.

ensonhaber.com Süper Lig'de en son Kasımpaşa'yı çalıştıran Selçuk İnan'ın yeni adresi belli oluyor. Gazete Kayseri'nin haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Çağdaş Atan'ın ayrılmasından sonra Teknik Direktör arayışları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım için birçok isim gündeme gelirken, daha önce Kasımpaşa'da görev yapan Selçuk İnan da adaylardan biri oldu. Görüşme yapacak Geçen sezon Kasımpaşa'da görev yapan genç Teknik Direktör Selçuk İnan ile Kayserispor yönetiminin bir görüşme yapacağı gelen bilgiler arasında. Genç çalıştırıcı anlaşmanın olumlu geçmesi halinde Anadolu ekibinin başına geçecek. Futbolculuk kariyeri başarılarla dolu olan Selçuk İnan'ın teknik ekip kariyeri Galatasaray'da başladı ve ardından Kasımpaşa ile teknik direktörlük mesaisine başladı.

Google News

Abone Ol