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Selçuk Şahin, Fenerbahçe'ye dönüyor
Futbolu bıraktığını açıklayan Selçuk Şahin'in, Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacağı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 29.09.2020 - 08:46
- Güncelleme : 29.09.2020 - 08:46
Son olarak Bursaspor forması giyen Selçuk Şahin, dün bir açıklama yaparak sahalara veda ettiğini duyurmuştu.
12 yıl Fenerbahçe forması giyen Şahin'in sarı-lacivertli kulübe geri döneceği ortaya çıktı.
EMRE'NİN YARDIMCISI OLACAK
39 yaşındaki Selçuk'un, Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacağı belirtildi.
5 YIL SONRA DÖNÜYOR
2015 yılında takımdan ayrılan eski Fenerbahçeli futbolcu, böylece 5 yıl sonra kulübe geri dönmüş olacak.
Şahin, 25 Eylül'de yapılan Fenerbahçe idmanını, idari menajer Volkan Ballı ve sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu ile birlikte takip etmişti.