Selçuk Şahin, Fenerbahçe'ye dönüyor

Futbolu bıraktığını açıklayan Selçuk Şahin'in, Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacağı öğrenildi.

Son olarak Bursaspor forması giyen Selçuk Şahin, dün bir açıklama yaparak sahalara veda ettiğini duyurmuştu.

12 yıl Fenerbahçe forması giyen Şahin'in sarı-lacivertli kulübe geri döneceği ortaya çıktı.

EMRE'NİN YARDIMCISI OLACAK

39 yaşındaki Selçuk'un, Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacağı belirtildi.

5 YIL SONRA DÖNÜYOR

2015 yılında takımdan ayrılan eski Fenerbahçeli futbolcu, böylece 5 yıl sonra kulübe geri dönmüş olacak.

Şahin, 25 Eylül'de yapılan Fenerbahçe idmanını, idari menajer Volkan Ballı ve sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu ile birlikte takip etmişti.