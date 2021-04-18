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    Selim Ay: Amacım rencide etmek değildi

    Selim Ay: Amacım rencide etmek değildi

    Antalyaspor-Rizespor maçının ardından Lukas Podolski'ye çay göndermeli video çeken Selim Ay basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamada bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 09:49
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    Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Antalyaspor-Rizespor karşılaşması nefes kesen bir mücadelede oynandı.

    Rizespor'Un deplasmanda 3-2 kazandığı karşılaşmanın sonunda ise Karadeniz temsilcisinin tecrübeli oyuncusu Selim Ay, Lukas Podolski'ye mesaj göndermişti.

    Selim Ay'dan Podolski'ye çay göndermesi - İZLE

    Kazandığı galibiyetlerden sonra sık sık çay içen ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan Lukas Podolski'ye karşı atılan videoda, "Bu video sana gelsin kardeşim" sözlerine yer verilmişti.

    Selim Ay: Amacım rencide etmek değildi #1

    "ADABIMI TAKINARAK PAYLAŞIMDA BULUNDUM"

    Ay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yapım gereği hiçbir zaman futbolculara veya kulüplere sataşmam. Takım arkadaşlarıma saygısızca konuştuğu ve Rizespor camiasına küçük düşürücü sözler sarf ettiği için yaptım. Oynadığı kulüplere saygısızlık etmeden kendiyle alakalı adabımı, edebimi takınarak ona böyle bir paylaşımda bulundum. Amacım rencide etmek değil, farkındalık olsun diye yaptım." dedi.

    Selim Ay: Amacım rencide etmek değildi #2

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    Selim Ay: Amacım rencide etmek değildi #4

    Selim Ay: Amacım rencide etmek değildi #5

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