Selim Ay: Hayalim Milli Takım

Rizespor'un savunma oyuncusu Selim Ay, hayalinin A Milli Takım'da oynamak olduğunu belirtti.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu Selim Ay, takımı sezon başında hedeflenen yere doğru adım adım götüreceklerini söyledi.

Yeşil-mavililerin bu sezon ligde aldığı Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor galibiyetlerinde birer gol atarak, takımına katkı sağlayan tecrübeli defans oyuncusu Selim Ay, lige kötü başladıklarını şu an ise takımın iyi gittiğini belirtti.

“HAYALİM A MİLLİ TAKIM”

30 yaşında ligde tecrübeli bir stoper olduğunu dile getiren Selim Ay, "30 yaş bir stoper için güzel bir yaş. Hangi futbolcuya sorarsanız sorun, hepsinin hayali A Milli Takım'da oynamak. Benim de böyle bir hayalim var. Neden olmasın. Her futbolcu gibi ben de bekliyorum. Takım olarak daha iyi sıralarda olduğumuz zaman bu performansı devam ettiğim sürece bunun gerçekleşebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu eski takımı olan Konyaspor'a karşı oynayacaklarını hatırlatan Selim Ay, "Taraftarın önüne ilk defa çıkacağım. Benim için duyusal anlamda Konyaspor'un yeri ayrı. Konya'da altyapından çıktım. Birçok başarılara orada imza attım. Selim Ay olarak ligdeysem Konyaspor'un sayesinde. Hakkını yememek lazım. Sahaya çıktığınız zaman renklerin ve takımın bir önemi olmuyor. Böyle de olmak zorunda. Bu maçta da gol atarım ve puanla döneriz." dedi.