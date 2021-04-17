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    Selim Ay'dan Podolski'ye çay göndermesi

    Süper Lig'in 35. haftasında Rizespor, deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maç sonu Selim Ay, Antalyasporlu Podolski'ye çay göndermesinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2021 - 09:19
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    Selim Ay'dan Podolski'ye çay göndermesi

    Süper Lig'in 35. haftasında Rizespor, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

    Saat 19:00'da başlayan mücadeleyi, Rizespor 3-2 kazanarak 3 puanı evine götürdü.

    Rizespor'un tecrübeli stoperi Selim Ay sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

    "BU VİDEO SANA GELSİN KARDEŞİM"

    Kazandığı galibiyetlerden sonra sık sık çay içen ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan Lukas Podolski'ye karşı atılan videoda, "Bu video sana gelsin kardeşim" sözlerine yer verildi.

    Selim Ay'dan Podolski'ye çay göndermesi İZLE

    Selim Ay dan Podolski ye çay göndermesi #1

    Selim Ay dan Podolski ye çay göndermesi #2

    Selim Ay dan Podolski ye çay göndermesi #3

    Selim Ay dan Podolski ye çay göndermesi #4

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