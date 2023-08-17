Selim Soydan: Fenerbahçe güle oynaya şampiyon olur Fenerbahçe'nin ve TFF'nin önemli isimlerinden biri olan Selim Soydan, "Dış faktörler izin verirse, sarı-lacivertliler güle oynaya şampiyon olur" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'de 9 sezondur şampiyon olamayan Fenerbahçe, sezona bir kez daha iddialı bir kadroyla girdi.

Dusan Tadic, Edin Dzeko, Fred ve Ryan Kent gibi yıldızları transfer eden sarı-lacivertliler, taraftarlarına hasreti bitirme sözü veriyor...

"Fenerbahçe güle oynaya şampiyon olur"

Eski TFF yöneticisi ve Fenerbahçeli futbolcu Selim Soydan ise bu kadroya güvendiğini belirtti.

Ali Koç, bu sefer 3'e 5'e bakmadı, teknik direktör kaprisi filan dinlemedi, müthiş bir kadro kurdu. Burada tek handikap hoca. İsmail Kartal bu isimlere söz geçiremez. Yönetim ipleri elden bırakmaz, topçular da karakterli davranıp ego savaşına girmeden bir takım görüntüsü yaratırsa Fenerbahçe güle oynaya şampiyon olur.

"Dış faktörler izin verirse..."

Sarı-lacivertlilerin şampiyonluğun önündeki en büyük engeli dış faktörlere bağlayan Selim Soydan, "Bunların olması için dış faktörlerin izin vermesi lazım. Nasıl? Onu da başka bir soruda anlatacağım." dedi.