Selim Soydan: Fenerbahçe inşallah haklı çıkar

TFF Yöneticisi Selim Soydan, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları ile ilgili başvurusunu değerlendirdi.

TFF Yöneticisi Selim Soydan, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarını "İnşallah Fenerbahçe haklı çıkar." sözleriyle yorumladı.

TFF Yönetim Kurulu'nda göre yapan Selim Soydan yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurularını değerlendirdi.

Soydan konuşmasında, "Fenerbahçe haklıysa 28. şampiyonluğu almalı. Bence haklı ve almalı. İnşallah Fenerbahçe haklı çıkar." diye konuştu.





Selim Soydan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Söylenen laflar oluyor ama hakkı olan hakkını eninde sonunda alır. Alması da doğru. Haklılar bence. Ben Fenerbahçeliyim, hakkıysa helal olsun, haklı görüyorum. İcra Kurulu'nca detaylı araştırma yapıldığını biliyorum. Karar ne zaman çıkar hiç bilmiyorum. Yakın bir zamanda da çıkar ama bunun şeysi yok. İnşallah Fenerbahçe bu itirazında haklı çıkar"

"MİLLİ TAKIMDAKİLER PRİMİ SONUNA KADAR HAK ETTİ"

Selim Soydan Beyaz TV'ye yaptığı konuşmada ayrıca Milli Takım'da futbolculara dağıtılan primlerin futbolcular tarafından sonuna kadar hak edildiğini söyledi. Soydan açıklamasında, "Bu çocuklara verilen her para onların hakkıdır. Şenol hoca çok adil bir hoca ve çocukları çok seviyor. Bu takımın bütün muvaffakiyeti herkesin birlik beraberlik içinde olmasından geçiyor. Nihat beyin olduğu yerde asla para konuşulmaz. Sonuna kadar hak ettiler, bunun konuşulması da yanlış. Bir kupa kazansınlar da her şeyimizi veririz biz onlara" ifadelerini kullandı.