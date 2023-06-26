Selim Soydan'dan Ali Koç sözleri: Jesus'un karaktersizliğini hak etmedi

Fenerbahçe ve TFF'nin eski yöneticilerinden Selim Soydan, geçtiğimiz sezonu sarı-lacivertliler açısından yorumladı.

Ali Koç'a destek veren Soydan, Jesus'un karaktersizliğinin sezona mâl olduğunu vurguladı.

Tek sorumlu olarak Jorge Jesus'u görüyorum. Hatta kırılma anı da Sevilla maçında yaşanan tribün olayları ve sonrasında verdiği "Mayısta gidiyorum" şeklindeki çirkin beyanat. Takımın içine dinamiti koydu, Giresunspor ve İstanbulspor maçlarındaki kayıplarla iş şu raddeye geldi. Adam bile bile önce takımla, sonra taraftarla, en son da yönetimle arasındaki bütün bağları tek tek kopardı. Ayrıca kendi transfer ettiği bitik adamları oynatmak uğruna Arda'yı harcamasını da hiç affetmiyorum. Ali Koç'un bu tabloda suçu yok, iyi bir hoca getirdi ama bu karaktersizliği hak etmedi.