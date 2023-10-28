Selim Soydan'dan olay sözler: Erden Timur doğruları söyledi TFF'nin eski yöneticisi Selim Soydan, Erden Timur'un Lale Orta'yla ilgili iddialarını soruşturduğunu belirterek "Erden Timur doğruları söylemiş. Timur'da başka bilgiler de var duyduğum kadarıyla. Onları da açıklamasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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TFF eski yöneticisi Selim Soydan, Galatasaray Futbol A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un MHK eski başkanı Lale Orta ile ilgili iddialarının doğru olduğunu söyledi.

Erden Timur, Lale Orta'nın VAR odasındaki görüntüleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderdiğini iddia etmişti.

Sabah'a konuşan Selim Soydan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Erden Timur doğruları söyledi"

Öncelikle Erden Timur'un iddialarını soruşturdum. Doğruları söylemiş. MHK eski başkanı Lale Orta sahiden Adana Demir- Fenerbahçe maçının görüntülerini VAR Odası'ndan çıkarmış. Sonra da bütün hakemlere, "Ben o görüntüleri Ali Koç'a gönderip ikna ettim" demiş. Hakemlerin gözünde olaylara müdahale eden, Ali Koç'u bile manipüle eden bir başkan olarak gözükmek istemiş. Hakemlere yanlış bir mesaj vermiş. Bu noktada Koç, "Bana mesaj gelmedi" diyorsa ona inanacak herkes. Ama zaten dert, o görüntülerin yasak biçimde cep telefonuna aktarılması. Bunu yapan MHK Başkanı, her şeyi yapar. Yazıklar olsun...

"Her şeyin ortaya çıkması şart"