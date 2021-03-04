Semih Altıkulaç: Mesut Özil'i örnek alıyorum

Kariyerini Belçika'nın köklü kulüplerinden Standard Liege'de sürdüren Tükiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncularından Semih Altıkulaç, Mesut Özil'i örnek aldığını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Semih, çok iyi çalıştıklarını ve çok faydalı bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

MESUT ÖZİL'İ ÖRNEK ALIYOR

Orta sahada görev yapan ve sol ayağını kullanan genç futbolcu, "19 yaşındayım ve şu an Belçika'da Standart Liege takımının formasını giyiyorum. Olympique Lyon'dan Standard Liege'e 1 yıl önce transfer oldum." dedi.

Kendini geliştirmek için mevkisinde oynayan önemli isimleri yakından takip ettiğini aktaran Semih Altıkulaç, kariyerinde örnek aldığı isimlerin Mesut Özil ile İtalyan oyuncu Marco Veratti olduğunu dile getirdi.

"MİLLİ TAKIMI TEMSİL ETMEK ÇOK BÜYÜK BİR GURUR"

Hedefinin önce Ümit Milli Takım, ardından da A Milli Takım forması giymek olduğunu açıklayan Semih Altıkulaç, "Milli takım yetkilileri bir maçta beni gördüler ve davet ettiler. Milli takımı temsil etmek çok büyük bir gurur. Tabii ki hedefim A Milli Takım. A Milli Takım'da oynamak ailem ve benim için çok büyük bir gurur olur. Çok istiyorum. Çalışacağız ve göreceğiz. İnşallah hayırlısı olur." şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG'DE İYİ MAÇLAR OLUYOR"

Süper Lig'i yakından takip ettiğini belirten Semih, "Süper Lig'de iyi maçlar oluyor. Bu ligi gerçekten seviyorum. Süper Lig'de beğendiğim oyuncuları Fenerbahçe'de Mesut Özil, Galatasaray'da Arda Turan ve Beşiktaş'ta Vida olarak söyleyebilirim." diyerek sözlerini tamamladı.