Semih Güler: Konuşmaya gerek yok, gördünüz

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Süper Lig’in 23’üncü haftasında Adana Demirspor, Galatasaray’a konuk oldu.

Karşılaşma sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, Adana Demirspor 30’uncu dakikada sahadan çekildi.

"KONUŞMAYA GEREK YOK, GÖRDÜNÜZ"

Adana Demirspor’un oyuncusu Semih Güler stattan çıkarken Galatasaray’ın kazandığı penaltı sorusuna, "Konuşmaya gerek yok, gördünüz" cevabını verdi.

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NE OLMUŞTU?

Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi.

Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 30. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi.

Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü.

Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, 'Sahadan çekiliyoruz.' diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.