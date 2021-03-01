Semih Kaya, Beşiktaş'a karşı yok

Yarın (salı günü) sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor'da, kart cezalısı olan Semih Kaya karşılaşmada forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçını kazanarak 7 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

Malatya ekibi, ligde en son galibiyetini 20. haftada deplasmanda Hatayspor'u 2-1 yenerek elde etmişti.

Sarı-siyahlı ekip, daha sonra yaptığı 7 maçta ise 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

SEMİH KAYA YOK

Daha önce teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçına sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde hazırlandı.

Sarı-siyahlı takımda kırmızı kart cezalısı olan savunma oyuncusu Semih Kaya, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.