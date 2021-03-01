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Semih Kaya, Beşiktaş'a karşı yok
Yarın (salı günü) sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor'da, kart cezalısı olan Semih Kaya karşılaşmada forma giyemeyecek.
- Haber Merkezi
- 01.03.2021 - 17:35
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçını kazanarak 7 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.
Malatya ekibi, ligde en son galibiyetini 20. haftada deplasmanda Hatayspor'u 2-1 yenerek elde etmişti.
Sarı-siyahlı ekip, daha sonra yaptığı 7 maçta ise 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
SEMİH KAYA YOK
Daha önce teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçına sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde hazırlandı.
Sarı-siyahlı takımda kırmızı kart cezalısı olan savunma oyuncusu Semih Kaya, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.