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    Semih Kaya, Beşiktaş'a karşı yok

    Yarın (salı günü) sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor'da, kart cezalısı olan Semih Kaya karşılaşmada forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 17:35
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    Semih Kaya, Beşiktaş'a karşı yok

    Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçını kazanarak 7 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

    Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

    Malatya ekibi, ligde en son galibiyetini 20. haftada deplasmanda Hatayspor'u 2-1 yenerek elde etmişti.

    Sarı-siyahlı ekip, daha sonra yaptığı 7 maçta ise 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

    SEMİH KAYA YOK

    Daha önce teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçına sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde hazırlandı.

    Sarı-siyahlı takımda kırmızı kart cezalısı olan savunma oyuncusu Semih Kaya, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

    Semih Kaya, Beşiktaş a karşı yok #1

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