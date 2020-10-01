Semih Kaya: Sarı-kırmızı renklere gönülden bağlıyım

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Semih Kaya, bir şeyler katabileceğini hissettiği bir camiaya geldiğini söyledi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Semih Kaya, Yeni Malatyaspor'un kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, yeniden Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Transferinde emeği geçenlere teşekkür eden Semih, bir şeyler katabileceğini hissettiği bir camiaya geldiğini ifade etti.

"SARI-KIRMIZILI RENKLERE GÖNÜLDEN BAĞLI BİRİYİM"

Her şeyin hedefledikleri gibi olmasını dileyen Semih Kaya, şöyle devam etti: "İki yıl önceki gibi tekrar Avrupa'da Yeni Malatyaspor'un armasını ve renklerini taşırız. Ben, sarı-kırmızı renklere gönülden bağlı bir sporcuyum. O yüzden de sarı-kırmızılı renklerin altında nasıl oynanması gerektiğini bilen, gönülden hisseden bir sporcuyum. Burada da elimden geldiği şekilde gerek ben gerek futbolcu arkadaşlarımız Yeni Malatyaspor arması, kulübü, camiası ve taraftarları için en iyisini yapacağız. Sadece bizlerin arkasında olsunlar, desteklesinler. Tabii ki de kötü günlerimiz olacak ama bundan sonra her şeyin iyi gideceğine ve en hızlı şekilde düzeleceğine inanıyorum."







