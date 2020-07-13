Semih Kaya, Sparta Prag'la yollarını ayırdı

Sparta Prag, sözleşmesi sona eren Semih Kaya ile yeni sözleşme imzalamayacaklarını resmen açıkladı.

İki farklı dönemde Galatasaray'da oynayan Semih Kaya, üçüncü defa sarı-kırmızılı formayı giyebilir...

Sparta Prag Sportif Direktörü Tomas Rosicky, daha önce katıldığı bir televizyon programında sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Semih Kaya'nın, kontratının uzatılmayacağını açıklamıştı.

Bugün, kulüp tarafından da konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı.

''KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ''

Çek ekibi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Sezonun sona ermesinin ardından Semih Kaya ve George Mandjeck, Sparta'dan ayrılıyor. Her iki oyuncunun da sözleşmelerinin sonuna gelindiği için bonservisleri ellerinde olacak. Semih ve Georges'a kariyerlerinin kalanında başarılar diliyoruz."





2.5 SEZONDA 33 MAÇ

Galatasaray altyapısından yetişen Semih Kaya, 2017 yazında 2 milyon euro bonservis karşılığı Sparta Prag'a transfer oldu. Milli stoper, 2018/19 sezonunun ikinci devresinde kiralık olarak Galatasaray forması giydi.

Semih Kaya, Sparta Prag ile geçen 2.5 sezonda 33 kez resmi maçta forma giydi ve 2 gol attı.

TERİM'İN TRANSFER LİSTESİNDEYDİ

Bu gelişmenin ardından, Fatih Terim'in transfer listesinde yer aldığı bilinen Semih'in, yuvasına geri dönmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere, TFF tarafından önümüzdeki sezon itibarıyla uygulanacak olan yabancı sınırı ve ekonomik sorunlar nedeniyle kulüpler bu sezon yerli futbolcu transferlerine öncelik veriyor.