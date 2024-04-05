Semih Kılıçsoy, Başakşehir maçında alkış aldı Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Başakşehir maçındaki performansıyla alkış aldı. 18 yaşındaki futbolcu, takımda ayakta kalan oyunculardan biri oldu.

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Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Başakşehir maçından önce ligde oynanan son 3 maçta ne gol ne de asist yapabilmişti.

18 yaşındaki oyuncu, Başakşehir mücadelesiyle birlikte yeniden kendini buldu. Takımının attığı tek golde pası veren isim olan Semih, sahada kaldığı süre içerisinde de önemli işler yaptı.

Direkten dönen topu var

87. dakikada bir topu direkten dönen genç futbulcu, forma bulduğu bölümde takımı adına en iyi isimlerden biri oldu.