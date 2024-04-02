Semih Kılıçsoy: Beşiktaş'ta kalıcı olmak için çalışıyorum Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan milli futbolcu Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ta kalıcı olmak istediğini ifade etti. Golcü isim, "Beşiktaş'a fayda sağlayabilmek için çalışıyorum, umarım hedeflediğim gibi devam eder" dedi.

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2023-2024 sezonunda 5 farklı teknik direktörün görev aldığı Beşiktaş'ta kötü giden bu süreçte ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Semih Kılıçsoy, kısa süre içerisinde Avrupa'nın dev takımlarını peşine taktı.

Gelen tekliflere rağmen siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesini 2028'e kadar uzatan ve kontratına serbest kalma maddesi koydurmayan genç isim, bu hareketiyle taraftarın gönlünde taht kurmuştu.

Performansını giderek yükselten ve Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından biri haline gelen Semih, siyah-beyazlı takımın kulüp dergisine geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş'a fayda sağlayabilmek için çalışıyorum"

Beşiktaş'ta kalıcı olmak için çalıştığını belirten Semih Kılıçsoy, şu sözleri sarf etti:

10 yaşımdan bu yana Beşiktaş forması giyiyorum ve Özkaynak Düzeni'nde benimle birlikte tüm arkadaşlarımın en büyük hayali A takım formasını sırtımıza geçirebilmekti. Bunun için çalışıyoruz, emek harcıyoruz. Bugün A takımda forma giyebildiğim için çok mutluyum. Şimdi ise kalıcı olmak ve istikrarlı bir şekilde Beşiktaş'a fayda sağlayabilmek için çalışıyorum, umarım hedeflediğim gibi devam eder.

"Taraftarların gelip benimle sohbet etmesi hoşuma gidiyor"

"Tanınmaya başladıktan sonra hayatında ne değişti?" sorusuna Semih, şu yanıtı verdi:

Pek bir değişiklik olmadı. O zamanlar da Beşiktaş'ın futbolcusuydum, bugün de. Elbette insanlar daha çok tanımaya başladı, sosyal medya üzerinden mesajlar arttı, fotoğraf çekilmek isteyenler çoğaldı ama benim hayatımda radikal bir değişiklik olmadı. Boş vakitlerimde yine aynı şeyleri yapıyorum, onlar dışında da zaten antrenmanlar ve maçlarım oluyor. Tabii ki insanların ilgisi, taraftarların gelip benimle sohbet etmesi hoşuma gidiyor, motivasyon oluyor.

"İzinli olduğum günler dışında tesiste kalıyorum"

Öte yandan 18 yaşındaki futbolcu, tesislerde kaldığını söyledi.

Evet, ailemle birlikte Avrupa yakasında yaşıyordum ancak şu an BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne oradan gelmek çok zamanımı olacağı için tesislerde kalmayı tercih ettim. A takıma yükseldiğimden bu yana izinli olduğum günler dışında tesiste kalıyorum.

27 maçta 10 gol kaydetti

8 milyon euro piyasa değerine sahip genç oyuncu, sezon başından bu yana Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıktı.

Semih Kılıçsoy, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 1 asistle mücadele etti.