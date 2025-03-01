Semih Kılıçsoy: Gol attıkça ritim buluyorum
Haber Merkezi

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk etti.

Dolmabahçe'de oynanan maçı ev sahibi 2-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Joao Mario ve 90+7. dakikada penaltıdan Semih Kılıçsoy kaydetti.

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"MUTLUYUZ"

Semih Kılıçsoy, şunları dedi:

Bugün kazanmak istiyorduk evimizde ve kazandık. Taraftarımızı mutlu ettik. İlk devre iyi oynadık özellikle, mutluyuz.

"GOL ATTIKÇA RİTİM BULUYORUM"

Performansı için konuşan genç futbolcu, şu şekilde konuştu:

Forma gelen her dakika elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gol attıkça ritim buluyorum, inşallah böyle devam ederim.

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Emre Çalışkan
Editor