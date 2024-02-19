Semih Kılıçsoy: Hedef koymuyorum maç maç gidiyorum Beşiktaş’ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Konyaspor’a attığı golle bu sezon Süper Lig’de 8. kez gol sevinci yaşamış oldu. Maçın ardından konuşan genç isim, kendisine gol hedefi koymadığını ve maç maç ilerlediğini belirtti.

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Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor’u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların golleri 49. dakikada genç futbolcu Semih Kılıçsoy ve 71. dakikada Cenk Tosun’dan geldi.

Semih, attığı bu golle ligdeki gol sayısını 8’e yükseltti.

Tüm kulvarlarda 9. kez ağları sarstı

Bu sezon Süper Lig’de 13 müsabakaya çıkan 18 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor ve Rizespor ağlarını 2’şer, Hatayspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Konyaspor filelerini 1’er kez sarstı.

Semih Kılıçsoy’un, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 1 golü bulunuyor.

18 yaşındaki oyuncu Semih Kılıçsoy, maçın ardından Konyaspor karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.

"Kazanmamız gerekiyordu"

Semih Kılıçsoy, şu sözleri sarf etti:

Çok mutluyum kazandığımız için. Kazanmamız gerekiyordu. Ben de bir golle katkı sağladım. İyi oynadık, galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. İyi bir şekilde devam etmek istiyoruz.

"Hedef koymuyorum maç maç gidiyorum"

Bu sezonki gol hedefi sorulan Semih Kılıçsoy, şu yanıtı verdi: