Semih Kılıçsoy: İlk paramla babama araba aldım Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, "İlk kazandığım parayla babama araba aldım" dedi.

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Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş'ta kazanım olarak görülen yıldız adayı Semih Kılıçsoy, performansıyla A Milli Takım'a yükseldi.

Sezon başında alt lig takımlarına kiralanması düşünülen Kılıçsoy, Şenol Güneş'in takımdan gitmesinin ardından kendisini gösterdi ve kadronun vazgeçilmezlerinden oldu.

"Babama araba aldım"

Sözcü'ye konuşan başarılı futbolcu, "Babam beni antrenmanlara getirmek için araba satın aldı. Vardiyasını değiştirdi. Daha sonra ben de kazandığım ilk paramla babama araba aldım." diyerek gönülleri fethetti.

İşte röportajdan kısa kısa kesitler...

Fenerbahçeli taraftarlar geliyorlar, ‘Seni çok seviyoruz. Yolun açık olsun’ diyorlar.

Montella beni maçlardan sonra aradı, konuştuk.

Avrupa Şampiyonası’nda olmak için elimden geleni yapacağım.

Bir maçta röveşata yaparken sakatlanıyordum. Annem her röveşata yaptıktan sonra kızıyor.

Annem maçlardan sonra beni arar, analiz yapar. Babam da taktikler verir. Ben de onlarla makara yapar, ‘Bana işimi öğretmeyin’ diye takılırım.