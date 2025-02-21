Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de 2. golünü attı

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Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların golleri 18. dakikada Rafa Silva, 45. dakikada Milot Rashica ve 60. dakikada Semih Kılıçsoy’dan geldi.

34 MAÇTA 9 GOLE KATKI YAPTI

İkinci yarının başında Ciro Immobile’nin yerine oyuna dahil olan Semih, attığı bu golle ligdeki gol sayısını da 2’ye çıkardı.

Süper Lig’de 22 kez forma giyen genç oyuncu, diğer golünü de Göztepe'ye atmıştı.

Semih Kılıçsoy, tüm kulvarlarda ise 34 maçta 3 gol, 6 asiste ulaştı.

"OLE HOCAMIZ, BİZİMLE ÇOK İLGİLENİYOR"

Beşiktaş forması giyen Semih Kılısçoy, Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Semih, şunları dedi: