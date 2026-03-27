Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım kadrosuna geçti

2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı mağlup ederek finale kalan A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamada Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım kadrosuna geçtiği belirtildi.

ÜMİT MİLLİ TAKIM KADROSUNA GEÇİŞ YAPTI

TFF'den yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları için A Millî Takım aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy, dün Romanya ile oynanan karşılaşmanın ardından Ümit Millî Takım aday kadrosuna geçiş yaptı." denildi.

HIRVATİSTAN İLE KRİTİK MÜCADELE

Açıklamada ayrıca, "2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine gidebilmek için Hırvatistan ile grup liderliği mücadelesi veren ve maç fazlasıyla 1. sırada yer alan Ümit Millî Takımımız, rakibiyle 31 Mart'ta deplasmanda kritik öneme sahip bir müsabakaya çıkacak. Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacak maç, TSİ 18.30'da başlayacak." ifadeleri yer aldı.

26 MAÇTA 4 GOL ATTI

Bu sezon İtalya Serie A ekibi Cagliari'de Semih Kılıçsoy, 26 maçta süre aldı.

20 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 4 gol kaydetti.