Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım'a gönderildi Daha önce A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan futbolcular Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım kadrosunda bulunan futbolcular Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan'ın, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna alındığını duyurdu.

TFF'nin açıklamasına göre, Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, 22 Mart Cuma günü İstanbul'da özel bir maçta Gürcistan'a karşı mücadele edecek Ümit Millî Takım kadrosuna dahil edildi.

Ayrıca, 26 Mart Salı günü 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile karşılaşacak Ümit Millî Takım adına da forma giyebilecekler.

A Milli Takım kampından ayrıldılar

Bu planlama doğrultusunda, Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, A Milli Takım'ın Macaristan ile oynayacağı özel maç için Budapeşte'ye gitmeden önce İstanbul'da devam eden Ümit Millî Takım kampına katılacak.