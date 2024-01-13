Semih Kılıçsoy, yıldızlaşmaya devam ediyor Beşiktaş’ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkarttı. Kılıçsoy, siyah-beyazlı forma ile çıktığı son 4 müsabakada 5 gol kaydetti.

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Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup ederken, genç futbolcu Semih Kılıçsoy gollerine devam etti.

Karşılaşmanın 62. dakikasında sahneye çıkan Kılıçsoy, takımının ilk golünü atarak bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkarttı.

18 yaşındaki futbolcu, ayrıca son 4 müsabakada 5 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Semih Kılıçsoy, 81. dakikasında yerini Ante Rebic’e bıraktı.

Burak Yılmaz'dan sonra bir ilki gerçekleştirdi

Süper Lig'deki son 4 maçında da gol atan 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, 2007/08'den bu yana Burak Yılmaz'ın (6 maç; Mart-Nisan 2019) ardından Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla dört karşılaşmalık seri yakalayan ikinci Türk oyuncu oldu.

Süper Lig tarihine geçti

Semih Kılıçsoy, 2007/08 sezonundan bu yana Cenk Tosun'u (19 yaş 279 gün; Şubat-Mart 2011) geride bırakarak üst üste dört Süper Lig maçında gol atan en genç oyuncu oldu (18 yaş 151 gün)

"Attıkça daha iyi hissediyorum"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan genç futbolcu, şu sözleri sarf etti: