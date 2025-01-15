Semih Kılıçsoy'a talip var! Daha önce reddedilmişti...

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Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, transfer döneminde iki kulübün radarına girdi.

Geçtiğimiz sezonki başarılı performansıyla dikkat çeken Kılıçsoy, bu sezon beklentilerin altında kalsa da transfer piyasasında ilgi görmeye devam ediyor.

15 MİLYON EURO REDDEDİLMİŞTİ

İngiliz kulübü Aston Villa'nın, yaz transfer döneminde Semih için 15 milyon euroluk bir teklif yaptığı ortaya çıktı. Ancak dönemin başkanı Hasan Arat, bu teklifi kabul etmedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 26 maça çıkan 19 yaşındaki Kılıçsoy, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.